Hatay sınırında İHA destekli ortak operasyonla 11 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyon detayları:

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasında koordineli yürütülen çalışma, anlık istihbarata dayalı olarak planlandı. 21 Ekim tarihinde, Yayladağı ilçesi mülki sınırları içinde belirlenen bölgeye yönelik olarak Jandarma unsurları tarafından İnsansız Hava Araçları (İHA) desteğiyle geniş kapsamlı arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Sahadan alınan sinyaller ve İHA görüntüleri, ekiplerin hedefe zamanında ulaşmasını sağladı.

Yakalananların durumu:

İHA'lar tarafından adım adım takip edilen grup üzerinde karadan yapılan müdahale sonucunda, saklandıkları yerde Suriye uyruklu 11 yetişkin erkek düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar sağlık kontrollerinden geçirildi ve herhangi bir acil sağlık sorunu tespit edilmediği bildirildi.

İşlemler ve soruşturma:

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, yasal sınır dışı işlemlerinin ivedilikle tamamlanması amacıyla GÖKSEM yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın geniş çaplı şekilde sürdüğü, elde edilen istihbarat ve İHA kayıtlarının soruşturmada değerlendirildiği ifade edildi. Yetkililer, sınır güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik ortak çalışmaların süreceğini bildirdi.

HATAY’DA JANDARMA VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) BAŞKANLIĞININ ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ İHA DESTEKLİ OPERASYONDA, YURDA YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİĞİ TESPİT EDİLEN 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.