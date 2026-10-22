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Sanayide yeni alan ve desteklerle 374 organize sanayi bölgesine ulaşıldı

Bakan Kacır, Burdur Batı ve Amasya Gümüşhacıköy OSB'leriyle 156 hektar yeni sanayi alanı kazandırıldığını ve OSB sayısının 374'e çıktığını açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sanayide yeni alan ve desteklerle 374 organize sanayi bölgesine ulaşıldı

ANKIROS 2026'da sanayiye ilişkin değerlendirmeler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ANKIROS 2026 Fuarı ve 23. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi açılışında yaptığı konuşmada sanayinin büyüme ve dönüşüm dinamiklerini değerlendirdi. Kacır, son 23 yılda yıllık ürün ihracatının 36 milyar dolardan 283 milyar dolara yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan geniş bir kuşakta önemli bir ihracatçı ülke konumuna geldiğini vurguladı.

üretim, kapasite ve ihracat rakamları:

Bakan Kacır, Türk demir çelik sektörünün yıllık 62 milyon ton üretim kapasitesiyle ve geniş ürün grubu ile küresel tedarik zincirlerinde kritik bir rol oynadığını söyledi. Dünya ham çelik üretimindeki daralmaya karşın sektörün değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayarak olumlu ayrıştığını ifade etti. Türkiye'nin bugün Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük çelik üreticisi konumunda olduğuna dikkat çekildi.

Döküm sanayine ilişkin değerlendirmede Bakan Kacır, sektörün geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyar euro ciro ve 6 milyar euro üzerinde doğrudan ihracat gerçekleştirdiğini, bunun da metal sektörünün ülke ekonomisindeki önemini gösterdiğini söyledi. Bakanlık olarak üretim kapasitesi, verimlilik ve katma değeri artıracak yatırımların destekleneceği belirtildi.

finansman ve teknoloji odaklı destekler:

Kacır, yatırımları desteklemeye yönelik finansman araçlarını anlattı. Merkez Bankası kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında 750 milyar lira kaynak ayrıldığını; stratejik değeri yüksek, 1 milyar liranın üzerinde yatırımlar için yıllık azami %12,95 finansman maliyetiyle, 2 yıl ana para ödemesiz ve 10 yıl vade imkânı sağlandığını söyledi.

Yeni uygulamalarla stratejik nitelikli projelere doğrudan finansman, diğer projelere ise yatırımın ilerleme seviyesi, OSB ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşme ile yatırımcının Ar-Ge faaliyetleri gibi ölçütler dikkate alınarak öncelik tanındığı; 1 yıl anapara ödemesiz, 5 yıl vadeli seçeneklerin ve Merkez Bankası politika faizinin 10'da 7'si (bugün için yıllık %25,9) düzeyinde finansman maliyeti uygulamasına gidildiği açıklandı.

Bakan ayrıca HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile 2030'a dek 30 milyar dolar devlet desteği hedefiyle teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesini güçlendirecek yatırımların teşvik edileceğini belirtti ve ülkeyi küresel inovasyon liginde üst sıralara taşımayı amaçladıklarını söyledi.

yeşil dönüşüm ve OSB genişlemesi:

Kamunun uluslararası iş birlikleriyle sağladığı desteklere de dikkat çekildi. Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen projelerle sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığı, ayrıca 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu' ile sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar euro uluslararası finansman sağlanacağı bildirildi.

Bakan Kacır, OSB genişlemesine ilişkin olarak şunları paylaştı: '118 hektarlık Burdur Batı ve 38 hektarlık Amasya Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgelerimizi ilan ederek ülkemize toplam 156 hektar yeni planlı sanayi alanı kazandırdık. Ülkemizdeki OSB sayısını 374'e yükselttik.'

Konuşmasını, sanayinin birikimini ileri teknolojinin imkânlarıyla birleştirerek daha fazla üreten, yüksek katma değer yaratan ve küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye hedefine odaklanacaklarını vurgulayarak tamamladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, &quot;118 HEKTARLIK BURDUR BATI VE 38 HEKTARLIK AMASYA...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "118 HEKTARLIK BURDUR BATI VE 38 HEKTARLIK AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİMİZİ İLAN EDEREK ÜLKEMİZE TOPLAM 156 HEKTARLIK YENİ PLANLI SANAYİ ALANI KAZANDIRDIK. ÜLKEMİZDEKİ OSB SAYISINI 374’E YÜKSELTTİK" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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