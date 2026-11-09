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Adana'da hissedilen deprem endişe yarattı

Adana merkez ve çevre ilçelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı; yetkili açıklamaların ve olası hasar bilgilerinin paylaşılması bekleniyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da hissedilen deprem endişe yarattı

Adana ve çevresinde deprem hissedildi

Adana'nın merkez ve çevre ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Olay, kent genelinde kısa süreli sarsıntı olarak yaşandı. Bölgede yaşayanlar tarafından hissedilen bu sarsıntıya ilişkin ayrıntılı veriler henüz paylaşılmadı.

gelişmeler ve beklentiler:

Depremin büyüklüğü, merkez üssü veya olası hasar bilgilerine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkili kurumların yapacağı bilgilendirmeler geldikçe durumla ilgili haber akışı güncellenecektir.

Adana&#039;da deprem

Adana'da deprem

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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