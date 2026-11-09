Adana'da hissedilen deprem endişe yarattı

Adana ve çevresinde deprem hissedildi

Adana'nın merkez ve çevre ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Olay, kent genelinde kısa süreli sarsıntı olarak yaşandı. Bölgede yaşayanlar tarafından hissedilen bu sarsıntıya ilişkin ayrıntılı veriler henüz paylaşılmadı.

gelişmeler ve beklentiler:

Depremin büyüklüğü, merkez üssü veya olası hasar bilgilerine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkili kurumların yapacağı bilgilendirmeler geldikçe durumla ilgili haber akışı güncellenecektir.

Adana'da deprem