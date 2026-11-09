İkizdere'de gece yolunda bitkin düşen balıkçıl köylüler tarafından korundu

İkizdere'de gece yolunda bulunan balıkçıl kurtarıldı:

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü (Meles) köyü yakınlarındaki köy yolunda, gece saatlerinde soğuk ve bitkin halde bir balıkçıl kuşu bulundu. Araç sürücüsü Aslı Kandemir, yol ortasında hareketsiz duran kuşu fark ederek müdahale etti.

Müdahalenin süreci:

Kandemir, el feneriyle kuşun türünü belirlemeye çalıştı ve kaçamayacak kadar güçsüz olan kuşu kontrollü şekilde yakalayarak araç içine aldı. Kuşun doğal yaşam alanından uzaklaşmaması ve güvenliğinin sağlanması adına vakit kaybetmeden İkizdere İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma yönlendirmesiyle köy muhtarıyla bağlantı kurulup kuş muhtara teslim edildi ve geceyi güvenli bir alanda geçirmesi sağlandı.

Ne olacağı ve toplumsal önemi:

Muhtarın, gün içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber vererek kuşun sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağı ve uygun görüldüğü takdirde yeniden doğal ortamına salınacağı bildirildi. Olay, yerel halkın ve kolluk kuvvetlerinin zamanında iş birliğiyle yabani bir canlının yaşam şansının artırılabileceğini gösterdi.

Bu tür vakalar, soğuk hava koşullarında yabani kuşların zayıflayabildiğini ve vatandaş duyarlılığının hayati fark yaratabileceğini hatırlatıyor. Kontrolsüz müdahalelerden kaçınılması, yetkililere haber verilmesi ve hayvanın kısa süreli korunmasının temel ilkeler arasında olduğu vurgulanıyor.

RİZE’NİN İKİZDERE İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE KÖY YOLUNDA ÜŞÜMÜŞ VE BİTKİN HALDE BULUNAN BALIKÇIL KUŞU, DUYARLI VATANDAŞLARIN ÇABASIYLA KORUMA ALTINA ALINDI