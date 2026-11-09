Gölbaşı yolunda atv kazası: iki kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı-Malatya Karayolu Ozan köyü civarında bir ATV kazası meydana geldi. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, ATV'yi kullanan Muhammet Ege D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak devrildi ve kazada sürücü ile araçta bulunan Ceren Irmak D. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

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