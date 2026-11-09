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Gölbaşı yolunda atv kazası: iki kişi yaralandı

Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü civarında ATV'nin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu sürücü Muhammet Ege D. ve yolcu Ceren Irmak D. yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölbaşı yolunda atv kazası: iki kişi yaralandı

Gölbaşı yolunda atv kazası: iki kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı-Malatya Karayolu Ozan köyü civarında bir ATV kazası meydana geldi. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, ATV'yi kullanan Muhammet Ege D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak devrildi ve kazada sürücü ile araçta bulunan Ceren Irmak D. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ATV MOTORUNUN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ATV MOTORUNUN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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