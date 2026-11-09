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Sinop'ta komşularının ihbarı üzerine bir kişi evinde ölü bulundu

Sinop'ta yaşayan 58 yaşındaki Aydın Ermiş, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu; olay yerindeki ilk inceleme ölümün doğal olduğunu gösterdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinop'ta komşularının ihbarı üzerine bir kişi evinde ölü bulundu

Sinop'ta evinde ölü bulunan kişi

Sinop'ta 58 yaşındaki Aydın Ermiş, evinde ölü bulundu. Komşuları ve çevredeki vatandaşlar, kendisinden haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eski toplu konutlar bölgesindeki Ermiş'in yaşadığı eve girdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 58 yaşındaki Ermiş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesi ve değerlendirme:

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, ölümün doğal nedenlere bağlı olduğu değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre Ermiş'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi; olayla ilgili ilk değerlendirme bu bulgular çerçevesinde yapıldı.

SİNOP’TA 58 YAŞINDAKİ AYDIN ERMİŞ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

SİNOP’TA 58 YAŞINDAKİ AYDIN ERMİŞ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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