Nvidia ceo'su Jensen Huang hakkında bağımsız soruşturma başlatıldı

Nvidia yönetim kurulundan soruşturma kararı

ABD’li çip üreticisi Nvidia, CEO Jensen Huang hakkında ortaya atılan Çin bağlantılı casusluk iddiaları sonrası şirket içi ve dışı tüm bilgilerin inceleneceği bağımsız bir soruşturma başlattı. İddialar, Huang’ın Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle izlenen bir iş kadınıyla yakın ilişki kurduğu yönünde gündeme geldi.

soruşturmanın kapsamı:

Nvidia Yönetim Kurulu yayımladığı açıklamada, şirketin ve hissedarların çıkarlarının ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik verdiğini belirtti. Açıklamada, "Ulusal güvenliğin veya Nvidia’nın sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmasa da yürütülecek soruşturma kapsamında mevcut tüm bilgiler incelenecektir" denildi ve Huang’ın CEO olarak görevine devam edeceği vurgulandı.

huang'ın açıklaması:

Jensen Huang iddiaların ardından yaptığı açıklamada kişisel pişmanlığını dile getirerek, "Eşime sadakatsizlik ettim. Eylemlerim eşimi ve çocuklarımızı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Derinden üzgünüm" ifadesini kullandı. Huang ayrıca, "Soruşturmayı destekliyorum ve tam iş birliği yapacağım. Ülkemi ve şirketimizi seviyorum. Nvidia’yı korumaya ve Amerika’nın ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım" şeklinde konuştu.

idari ve diplomatik tepkiler:

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun ise konuyla ilgili olarak iddiaları reddetti ve "Çinli casuslara ilişkin iddialar tamamen temelsiz, spekülatif ve Çin’i karalamayı ve kötülemeyi amaçlamaktadır" dedi. Şirket ve devlet yetkililerinin açıklamaları, iddiaların hem kurumsal hem de uluslararası düzeyde yankılandığını gösteriyor.

iddiaların kaynağı ve soru işaretleri:

İddiaların merkezinde, New York Times’ın aktardığı bilgilere göre Alice Huang (Huang Le) isimli bir iş kadınının Çin adına istihbarat topladığı şüphesi bulunuyor. Gazeteye dayandırılan haberde, ABD istihbaratının söz konusu kişiyi izlediği, gözetlemeler sırasında Alice Huang ile iletişim kuran bir ABD vatandaşının ardından bu kişinin kimliğinin açığa çıkarma yöntemiyle Jensen Huang olarak belirlendiği belirtildi. Alice Huang’ın Pekin’e hangi bilgileri aktardığı, bilgilerin değeri ve istihbarat toplama zamanlaması ise "henüz netlik kazanmadı" olarak aktarılıyor.

nvidia'nın konumu:

OpenAI ve Meta gibi yapay zeka geliştiricilerine çip sağlayan Nvidia, yapay zekâ altyapısında kritik bir rol oynuyor. Şirket yaklaşık 4,5 trilyon dolar piyasa değerine sahip olup dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alıyor. Yönetim kurulu soruşturmayı başlatarak hem şirketin hem de ulusal çıkarların korunacağını vurguladı.

ABD'Lİ TEKNOLOJİ DEVİ NVİDİA'NIN CEO'SU JENSEN HUANG'IN, ÇİN ADINA CASUSLUK YAPTIĞINDAN ŞÜPHELENİLEN BİR İŞ KADINIYLA YAKIN İLİŞKİSİ BULUNDUĞU İDDİASI ÜZERİNE ŞİRKET BAĞIMSIZ SORUŞTURMA BAŞLATTI.