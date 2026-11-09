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Malatya Büyükşehir'den semt konaklarında akademik izleme ve destek

Malatya Büyükşehir, Semt Konakları ve MABEM'de eğitim gören 5-8. sınıf öğrencileri için yaklaşık 1.360 katılımcıyla ilk izleme sınavını gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Malatya Büyükşehir'den semt konaklarında akademik izleme ve destek

malatya büyükşehir'in eğitim desteği:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çocuklar ve gençlerin öğrenim süreçlerini desteklemeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri (MABEM) bünyesindeki öğrenciler için İzleme ve Değerlendirme Sınavı düzenlendi.

izleme sınavının kapsamı ve katılım:

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen sınav, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf düzeyinde eğitim alan öğrencileri hedef aldı. Sınava yaklaşık 1.360 öğrenci katıldı. Uygulama hafta sonu yapılarak, Semt Konakları'nda ücretsiz eğitim alan çocukların akademik gelişimleri düzenli şekilde takip edildi.

eğitim merkezleri ve verilen hizmetler:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim desteğini farklı bölgelerdeki merkezler aracılığıyla sunuyor. Hizmet verilen merkezler arasında Kernek Vahap Küçük Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı ve Yeşiltepe Semt Konakları bulunuyor. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz ders, etüt ve birebir eğitim desteği sağlanıyor.

sonuçların kullanımı ve planlama:

İzleme ve Değerlendirme Sınavları, sadece mevcut başarı düzeyini ölçmekle kalmıyor; aynı zamanda hangi alanlarda yoğunlaşılması gerektiğine dair veriler üretiyor. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda eğitim çalışmalarının daha etkin ve verimli planlanması için kullanılacak. Belediye, bu veriler ışığında eğitim programlarını ve destek hizmetlerini hedef odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Semt Konakları ve MABEM aracılığıyla sunulan bu tür uygulamalar, eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve yerel düzeyde sürdürülebilir eğitim desteği sağlamayı hedefliyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE AKADEMİK DESTEK

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE AKADEMİK DESTEK

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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