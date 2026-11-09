Ordu'da bir yılda trafik ve patpat kazalarında 45 kişi yaşamını yitirdi

Vali Muammer Erol sonuçları paylaştı

Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı verilerine dayanarak kentteki güvenlik, asayiş ve trafik istatistiklerini basın mensuplarıyla paylaştı. Erol, Ekim 2025 ile Ekim 2026 arasındaki döneme ilişkin verilerde öne çıkan başlıkları ve yapılan operasyonları aktardı.

suç ve aydınlatma oranları:

Vali Erol, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde olay sayısının bir önceki döneme göre yüzde 4,9 arttığını, bu olayların aydınlatılma oranının ise yüzde 99,8 olduğunu belirtti. Bazı suç kategorilerindeki değişimler şu şekilde açıklandı: konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 4,6 azalma, çocuğun cinsel istismarı yüzde 22,7 azalma. Buna karşılık kasten öldürme olayları 5'ten 10'a, cinsel taciz 80'den 88'e, cinsel saldırı 55'ten 67'ye yükseldi.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde olay sayısı yüzde 12,5 artarken, oto hırsızlığında yüzde 80 azalma ve gasp olaylarında yüzde 34,6 azalma kaydedildi. Evden hırsızlık olayları 100'den 127'ye, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık 78'den 90'a yükseldi. Dolandırıcılık vakalarında yüzde 14,6 artış yaşanmış olup, bu kategoride olayların aydınlatılma oranı yüzde 98 olarak bildirildi.

aranan şahıslar ve ele geçirilen silahlar:

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, hapis cezasına göre aranan 2 bin 129 kişi yakalanırken, ifade için aranan 4 bin 598 kişi hakkında işlem yapılarak toplamda 6 bin 727 aranan şahısla ilgili işlem gerçekleştirildi. Yapılan asayiş çalışmalarında ele geçirilen silahlar arasında 282 tabanca, 244 av tüfeği, 208 kurusıkı tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 735 silah bulundu; bu operasyonlar kapsamında 801 şahıs hakkında işlem yapıldı.

operasyonlar: kaçakçılık, uyuşturucu ve siber suçlar

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 405 işlem gerçekleştirildi, bu operasyonlarda 819 kişi hakkında işlem yapıldı, 46 kişi tutuklandı ve 86 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 5 bin 665 paket sigara, 20 bin 430 kaçak emtia, 1 ton 678 kilo tütün, 1 bin 352 litre alkollü içki, 1 milyon 404 bin 450 makaron ve 1 bin 268 tarihi eser yer aldı.

Uyuşturucuyla mücadelede imal ve ticaret suçlarına yönelik 166 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda 187 şahıs tutuklanmış ve 79 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında ise 1 bin 387 operasyon yapılarak 3 kişi tutuklanmış ve 9 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştır.

Siber suçlarla mücadelede farklı suç kategorilerinde suç unsuru tespit edilen 1 bin 80 kişi veya hesap hakkında işlem yapılırken, terörle iltisaklı 14 kişi tespit edildi. Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 21 operasyonda 57 kişi tutuklandı; çevrim içi çocuk istismarı kapsamında düzenlenen 21 operasyonda ise 10 kişi tutuklandı.

trafik denetimleri ve kaza bilançosu:

Trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 347 bin 361 araç kontrol edildi ve bu kontroller sonucu 156 bin 248 araca işlem yapıldı. Ticari taksilerden 6 bin 640 tanesi denetlenmiş ve 578 taksiye işlem uygulanmış; 20 bin 997 okul servisi denetlenmiş ve 559 servise işlem gerçekleştirilmiştir. Çakar denetiminde 5 bin 280 araca bakılmış ve 4 araca işlem yapılmıştır.

Ordu genelinde yıl içinde meydana gelen 5 bin 449 trafik kazasında 3 bin 537 kişi yaralanmış ve 35 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerden 17'si kaza yerinde, 18'i hastanede vefat etmiştir. Patpat kazalarında ise 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi; böylece toplam ölü sayısı 45 olarak kaydedildi.

göçmen kaçakçılığı ve koruma altındakiler:

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ordu'da geçici koruma altında bulunan 684 Suriyeli olduğu açıklanmıştır. Aralık 2023 ile Ekim 2026 arasında 7 bin 241 göçmene kimlik denetimi yapılmış ve bu dönemde 10 düzensiz göçmen tespit edilmiş; kentte 2 Mobil Göç Noktası bulunduğu ifade edilmiştir.

Vali Erol'in paylaştığı veriler, ilin trafik güvenliği ve suçla mücadeledeki durumunu sayısal olarak ortaya koyarken, özellikle trafik ve patpat kazalarındaki ölümlerin azaltılmasının önemini göstermektedir.

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