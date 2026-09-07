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Adana'da Karaisalı'da ağaçlandırma sahasına kadar yayılan yangın 70 hektara ulaştı

Çorlu Mahallesi'nde saat 16.00'da başlayan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor; yangın 70 hektara ulaştı, yerleşimler güvende.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da Karaisalı'da ağaçlandırma sahasına kadar yayılan yangın 70 hektara ulaştı

Adana'da Karaisalı'da ağaçlandırma sahasına kadar yayılan yangın 70 hektara ulaştı

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan orman yangını hızla yayıldı. İlk ihbarlar saat 16.00 civarında ulaşırken, Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli yangının büyüklüğünün şu an itibarıyla 70 hektar olduğunu duyurdu.

Müdahale ve kullanılan kaynaklar:

Ekipler yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Bölgeye sevk edilen araç ve gereçler arasında 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı ile su tankerleri bulunuyor. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişini durdurma çabaları sürüyor.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Etli, yangının çıktığı ilk andan itibaren yerleşim yerlerinin tehdit altında olduğunu ve ekiplerin yoğun gayreti sayesinde köy tahliye edilmeden güvenliğin sağlandığını belirtti. Yetkililer, şu an için yerleşimlerin güvenli olduğunu vurgularken jandarma ve diğer ekipler olayın çıkış nedenine ilişkin araştırma yürütüyor. Vatandaşlardan gelen ilk ihbarlarda yangının enerji nakil hattının kopması nedeniyle başladığı yönünde bilgi bulunduğu aktarıldı.

Yangının rüzgârın etkisiyle birden fazla cepheden ilerlediği, orman ve ağaçlandırma sahalarına kadar ulaştığı bildirildi. Müdahale ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor ve bölgedeki duruma göre ek tedbirler alınacağı ifade edildi.

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ TAHSİN ETLİ

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ TAHSİN ETLİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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