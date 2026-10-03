Yaralandıktan sonra kapıyı açtı: Flydubai kaptanının Modi ile görüşmesinden ayrıntılar

olayın koçpitte yaşananları ve kaptanın ifadesi:

Abu Dabi’de tedavisi süren Flydubai kaptanı Smit Machchhar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüntülü telefon görüşmesinde kokpitte yaşananları anlattı. Machchhar, yardımcı pilotun kendisini kokpitteki acil durum baltasıyla yaraladığını söyledi ve yaralanmasına rağmen nasıl kapıyı açıp kabin ekibi ile yolcuların müdahalesine izin verdiğini aktardı.

Machchhar, olay sırasında yerde kanlar içinde yattığını, uçağın düşüyor olduğunu hissettiğini belirtti. Kendisinin 17 yıllık havacılık deneyimi ve 11 yıllık kaptanlığının, yaralı halde bile durumu değerlendirmesine yardımcı olduğunu söyledi. "Kapı işte orada, aç onu" diye kendini motive ederek kapıyı açtığını ve insanların içeri girdiğini anlattı.

yolcuların ve mürettebatın müdahalesi:

Machchhar, yolcuların ve kabin ekibinin yardımcı pilotu etkisiz hale getirmesine izin verildiğini, uçaktaki diğer pilotların kontrolü ele alarak uçağı güvenli şekilde Suudi Arabistan’ın Tabuk kentine indirdiğini bildirdi. Olay, Dubai’den Tel Aviv’e giden ve çoğu İsrailli olmak üzere 174 kişiyi taşıyan FZ1073 sefer sayılı uçuşta meydana geldi.

Olay anında uçak yaklaşık 5 bin 180 metre (17 bin feet) alçalmıştı. Yaralı kaptan, kapıyı açtıktan sonra kabin ekip ve yolcuların yardımıyla durumun kontrol altına alındığını ve uçağın başka bir pilot tarafından güvenle indirildiğini ifade etti.

soruşturma ve resmi açıklamalar:

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı Hamad Saif al-Shamsi, soruşturma kapsamında yardımcı pilotun uçağın uçuş kontrol sistemini ele geçirmeye çalıştığını ve kaptanı baltayla yaralayarak "terör eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini" açıkladı. Başsavcı, teknik incelemeler ile fiziksel ve dijital kanıtların incelenmesinin sürdüğünü ve nihai sonuçların gerekli işlemler tamamlandığında açıklanacağını belirtti.

Olayın ardından Suudi yetkililer yardımcı pilotu gözaltına aldı ve soruşturmayı yürüten Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim etti. Kaptan Machchhar ise tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderildi. Flydubai, olay nedeniyle İsrail güzergahındaki tüm uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Danışmanı Enver Gargaş olayı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yardımcı pilotun "radikal ideolojik telkinlere maruz kaldığını" ve intihar eğiliminde göründüğünü söyledi; ayrıca yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise olası dış bağlantıların tespit edilmesi halinde sorumluların ağır şekilde cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Smit Machchharın Modi ile yaptığı görüşme, kaptanın soğukkanlı davranışının hem yolcuların hayatını hem de Hint pilotların itibarını koruduğu yönünde değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer teknik ayrıntıları tamamladıktan sonra ek bilgiler vereceklerini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı, Flydubai uçağının yardımcı pilotunun kaptan pilotu "baltayla" yaraladığını açıkladı. Hastanede tedavisi devam eden kaptan pilot, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde yardımcı pilot tarafından yaralandığı ve kokpitin kapısını açtığı anları anlattı.