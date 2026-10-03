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Gece kahramanmaraş çevre yoluna inen yaban domuzu sürüsü görüntülendi

Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda gece bir sürücü, araç farlarıyla ilerleyen yaban domuzu sürüsünü görüntüledi; kısa süre sonra kayboldular.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece kahramanmaraş çevre yoluna inen yaban domuzu sürüsü görüntülendi

Olayın ayrıntıları:

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yol ortasında ilerleyen yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Sürü, araçların farlarıyla aydınlanarak kısa süreliğine yolda ilerledi.

O anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde hayvanların yol üzerindeki hareketliliği ve araçlarla aralarındaki mesafe dikkat çekti.

Görüntü ve yol güvenliği:

Kısa süre yol ortasında ilerleyen sürü, daha sonra çevredeki karanlığa doğru kayboldu. Görüntülerde doğrudan bir çarpışma veya yaralanma belirtisi yer almıyor; ancak benzer karşılaşmaların trafik açısından risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer ve sürücüler açısından, özellikle geceleri ormanlık ve kırsal kesimlerde araç kullanırken dikkatli olunması, ani karşılaşmalara karşı hızın düşürülmesi ve gerektiğinde ikaz verilmesi önem taşıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA YOLA İNEN YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

KAHRAMANMARAŞ’TA YOLA İNEN YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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