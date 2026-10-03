Anadoludakiler keçenin zamansız yolculuğunu Afyon'da sahneye taşıdı

Defile gelenekten geleceğe köprü kurdu:

Anadoludakiler projesinin Afyonkarahisar sahnesinde sergilenen koleksiyonu, yerel üretim kültürünü tasarımla buluşturarak keçe sanatını yeniden yorumladı. 'Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu' adlı defilede, coğrafi işaretli Afyon keçesi özgün dokusu korunarak kıyafet ve aksesuarlara dönüştürüldü.

Etkinlik, geleneksel üretim tekniklerinin korunmasıyla birlikte yerel kalkınmaya katkı sağlayacak bir modelin görsel anlatımını sundu. Tasarımlarda keçenin doğal yapısı ve el işçiliğinin izleri ön plandaydı; bu yaklaşım hem estetik hem ekonomik bir amaç taşıdı.

Proje ve destekçiler:

Defile, Emine Erdoğan himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Uygulamada Zafer Kalkınma Ajansı desteği ve Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yürütücülüğü öne çıktı. Koleksiyon, 'Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması' başlıklı proje kapsamında hazırlandı.

Kadın emeği ve ekonomik dönüşüm:

Anadoludakiler-SOGEP çerçevesinde yürütülen çalışmalarla, 15 kadına keçe eğitimi verildi; tasarım, markalaşma, satış ve pazarlama eğitimleriyle kadınların üretimi ekonomik değere dönüştürme kapasitesi artırıldı. Ortaya çıkan ürünler 'Umay' markası altında toplanarak yeni pazarlara açılma hedefi benimsendi.

Projenin ' Bereket, Birikim ve Beceri ' yaklaşımı, yerel değerleri görünür kılmayı ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığı modern tasarım diliyle buluşturmayı amaçladı. Sonuç olarak defile, kadın emeğinin kooperatif dayanışmasıyla güçlendiği; geleneksel keçe sanatının özünü koruyarak çağdaş moda içinde yer bulduğu bir dönüşümü gözler önüne serdi.

ANADOLU’NUN KÖKLÜ ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ YENİLİK VE TASARIMLA GELECEĞE TAŞIYAN ANADOLUDAKİLER, AFYONKARAHİSAR’DA KADINLARIN EMEĞİYLE HAYAT BULAN ÖZEL BİR KOLEKSİYONLA SAHNEYE ÇIKTI.