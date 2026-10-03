Konya çevre yolu ikinci kısımda 16,1 km'lik ilerleme, Aksaray‑Adana seyahati 24 dakika kısalacak

Konya çevre yolunda 2. kısımda ilerleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu Projesi'nin ikinci kısmında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Proje, toplam 122 kilometre uzunluğunda ve gidiş-geliş 6 şeritli olarak planlandı. Amaç; Konya'yı çevreleyen ana ulaşım aksları arasında hızlı ve güvenli bağlantı sağlamak.

projenin kapsamı ve bağlantı hedefleri:

Uraloğlu, yolun tamamlandığında Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında doğrudan bağlantı kurulacağını vurguladı. "Konya Çevre Yolu’nun tamamını hizmete açtığımızda 7 ana ulaşım aksı birbirine bağlanacak" dedi.

2. kısım çalışmaları ve zamanlama:

Proje, üç kısım halinde hayata geçiriliyor. İlk kısım olarak planlanan ve 22 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman ile Konya-Ereğli arasındaki kesim, 2 Ekim 2020 tarihinde hizmete açılmıştı. İkinci kısım çalışmalarında ise Afyonkarahisar-Adana aksları arasındaki 46,1 kilometrelik bölüm parça parça trafiğe alınmaya başlandı; Ocak 2025'te Afyonkarahisar ile Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete açıldı.

Uraloğlu, aynı kapsamda Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik bölümün bitümlü sıcak karışım kaplama imalatı ve DSİ Kanal Köprüsü çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Bakan, bu kesimin 2026 yılı sonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini söyledi; haberde ayrıca projenin ilgili kısımlarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerine dair ifadeler de yer aldı.

tasarruf, zaman ve çevre kazanımları:

Bakan Uraloğlu, Aksaray-Adana arasındaki 16,1 kilometrelik kesimin hizmete alınmasıyla seyahat süresinin mevcut yola göre 24 dakika kısalacağını aktardı. Bu bölümün yıllık faydaları olarak; zamandan 1 milyar 84 milyon lira, akaryakıttan 502 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlanacağını, ayrıca karbon salınımının yıllık 24 bin 101 ton azaltılacağını açıkladı.

Daha geniş açıdan, 2. kısımın tümünün (46,1 kilometre) tamamlanmasıyla ise seyahat süresinin mevcut yola göre 40 dakika kısalacağı belirtildi. Bu durumda yıllık tasarrufların zamandan 2 milyar 204 milyon lira, akaryakıttan 874 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira seviyesine çıkacağı ve karbon salınımının yıllık 42 bin 303 ton azalacağı hesaplanıyor.

3. kısımda süren inşaat çalışmaları:

Projenin üçüncü kısmı 54 kilometre uzunluğunda planlandı ve Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ile Konya-Karaman aksları arasında bağlantı kuracak. Şu an Konya-Karaman ile Konya-Seydişehir aksları arasındaki 23 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor.

3. kısım kapsamında inşa edilecek yapılar şöyle sıralanıyor: 23 kilometre bölünmüş yol, 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metre uzunluğunda 2 viyadük, toplam 109 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, projenin tamamlanmasıyla Konya çevresindeki ulaşım akışı hızlanacak, yol güvenliği artacak ve hem ekonomik hem de çevresel ölçekte somut kazanımlar elde edilecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, KONYA ÇEVRE YOLU 2. KISIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AKSARAY-ADANA AKSLARI ARASINDAKİ 16,1 KİLOMETRELİK KESİMDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI BU YIL TAMAMLAMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ BİLDİRDİ.