Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Akdeniz'de beliren hortum Taşucu açıklarında dağılarak sonlandı

Mersin kıyılarında, Meteoroloji uyarılarıyla birlikte etkili olan sağanaklar sürerken Taşucu açıklarında görülen hortum kıyıya ulaşmadan kısa sürede yok oldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'de beliren hortum Taşucu açıklarında dağılarak sonlandı

Taşucu açıklarında denizde hortum oluştu

Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, Mersin kıyılarında ara ara etkili olan yağışların sürdüğü günün öğleden sonrasında, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi açıklarında denizde bir hortum gözlendi.

hortumun seyrine ilişkin gözlem:

Görüntülere göre hortum bir süre etkili oldu ancak kıyıya yaklaşmadan dağıldı. Deniz üzerinde oluşan dönme hareketi kısa sürede çözüldü ve olay kıyıya ulaşmadan sonlandı.

bölgede yağışın etkileri:

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Doğu Akdeniz kıyılarında 2 gündür yağmur ara ara etkili oluyor. Erdemli ve Silifke ilçelerinde yağış daha yoğun seyretti; yetkililer su baskını ve taşkın uyarısı yapmış olmasına rağmen bölgeden olumsuz bir olay bildirimi gelmedi.

Yetkililer, bölge için bugün hava durumunun parçalı bulutlu olacağını ve zaman zaman yağmur beklendiğini bildirdi.

METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVANIN ARA ARA ETKİLİ OLDUĞU MERSİN&#039;İN KIYILARINDAN...

METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVANIN ARA ARA ETKİLİ OLDUĞU MERSİN'İN KIYILARINDAN AKDENİZ'DE OLUŞAN HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ. BİR SÜRE ETKİLİ OLAN HORTUM KIYIYA YAKLAŞMADAN YOK OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silvan'da yoğun sis sabah trafiğini ve yaşamı olumsuz etkiledi
images

Sabahın kısa molası: Antalya'da sağanak günlük ritmi sekteye uğrattı
images

Turistik Karaelmas ekspresi yolcuları Yenice'de doğa ile buluştu
images

MASKİ ile belediyelerden şehzadeler ve yunusemre’de ortak altyapı hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir çevre yolunda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen kayıp dosyası: iki kişi tutuklandı

Erdoğan'dan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünde Türk Devletleri İş Birliği Günü mesajı

Silvan'da yoğun sis sabah trafiğini ve yaşamı olumsuz etkiledi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi