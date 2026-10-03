Akdeniz'de beliren hortum Taşucu açıklarında dağılarak sonlandı

Taşucu açıklarında denizde hortum oluştu

Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, Mersin kıyılarında ara ara etkili olan yağışların sürdüğü günün öğleden sonrasında, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi açıklarında denizde bir hortum gözlendi.

hortumun seyrine ilişkin gözlem:

Görüntülere göre hortum bir süre etkili oldu ancak kıyıya yaklaşmadan dağıldı. Deniz üzerinde oluşan dönme hareketi kısa sürede çözüldü ve olay kıyıya ulaşmadan sonlandı.

bölgede yağışın etkileri:

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Doğu Akdeniz kıyılarında 2 gündür yağmur ara ara etkili oluyor. Erdemli ve Silifke ilçelerinde yağış daha yoğun seyretti; yetkililer su baskını ve taşkın uyarısı yapmış olmasına rağmen bölgeden olumsuz bir olay bildirimi gelmedi.

Yetkililer, bölge için bugün hava durumunun parçalı bulutlu olacağını ve zaman zaman yağmur beklendiğini bildirdi.

METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVANIN ARA ARA ETKİLİ OLDUĞU MERSİN'İN KIYILARINDAN AKDENİZ'DE OLUŞAN HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ. BİR SÜRE ETKİLİ OLAN HORTUM KIYIYA YAKLAŞMADAN YOK OLDU.