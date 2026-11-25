Olayın özü ve yerel koşullar

Adana'nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 13 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Duvarın önünden geçen yol inşaat nedeniyle trafiğe kapatılmış, yol dolgusu olarak bırakılan toprak zaman içinde apartmanın otopark ve dinlenme alanına doğru kaymış, çöken taşlar ise doğrudan apartman bahçesine devrilmiştir.

toprağın kayması ve yapısal riskler:

Apartman sakinleri, bölgede süren inşaat çalışmaları ile etkili olan yağışların yol kenarındaki dolgu toprağını hareketlendirdiğini belirtiyor. Onlara göre, duvarın temelindeki toprağın çekilmesi sonucu istinat duvarı büyük ölçüde desteksiz kaldı ve kalan bölümde de yıkılma tehlikesi sürüyor. Çökmenin ardından taş ve molozun bahçeye düşmesi, hem fiziksel zarar hem de sürekli toz ve kir sorununa yol açtı.

Yaşananlar, apartman içindeki otopark, dinlenme ve çocukların oyun alanı olarak kullanılan bölümlerde güvenlik endişesi yarattı; sakinler taş düşmesi veya duvarın daha büyük bir bölümünün yıkılması olasılığı nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ediyor.

sakinlerin talepleri ve belediye ile iletişim:

Apartman sakinleri duruma karşı yetkililerden acil müdahale bekliyor. Murat Tonga, ’Yaklaşık 10 aydır süren inşaat çalışmaları dolayısıyla burada bulunan istinat duvarı çöktü. Bu çöküntü bize ciddi bir mağduriyet oluşturdu. Binamızın bahçesinde çocuklarımızın ve yaşlılarımızın oturduğu alan bu hale geldi’ diyerek yaşadıkları sıkıntıyı aktardı. Tonga, 25 yıllık birikimiyle aldığı dairede artık güvenlik kaygısıyla yaşadıklarını vurguladı.

Evren Cankur ise ’10 aydır biz belediyeye gittik, Sarıçam Belediyesi 6 ay boyunca burayı açacaklarını söyleyerek oyaladı. Burada bulunan istinat duvarı her an birinin üzerine yıkılabilir’ sözleriyle yetkililere çağrı yaptı ve olası can kaybı riskine dikkat çekti. Sakinler ayrıca yan inşaatın müteahhidiyle bir araya gelmeyi teklif ettiklerini ancak kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirtti.

Şu an için apartman sakinleri, hem can güvenliği hem de ortak kullanım alanlarının onarılması için Sarıçam Belediyesi'nden ve ilgili taraflardan acil önlem talep ediyor. Durumun mevcut haliyle sürmesi halinde hem bina sakinleri hem de bölgede yaşayan diğer bireyler için riskin devam edeceği kaydediliyor.

ADANA’DA 13 KATLI APARTMANIN BAHÇESİNDEKİ YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ İSTİNAT DUVARININ BİR KISMI ÇÖKERKEN, DUVARIN KALAN BÖLÜMÜNÜN DE YIKILMA TEHLİKESİ OLUŞTURMASI APARTMAN SAKİNLERİNİ ENDİŞELENDİRİYOR.