piyasa verileri:

Serbest piyasada döviz kurları yeni güne sınırlı dalgalanmayla başladı. dolar 50,6780 liradan, euro 55,4530 liradan satışa açıldı.

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre alış ve satış kurları ise şu şekilde kaydedildi: dolar alış 50,6760 / satış 50,6780, euro alış 55,4510 / satış 55,4530.

kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 50,62 liradan, euro 55,61 liradan satılmıştı; açılış verileri doların bir miktar yükseldiğini, euronun ise sınırlı gerilediğini gösteriyor.

DOLAR 50,6780 LİRADAN, EURO İSE 55,4530 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.