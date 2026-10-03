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Adana'da skunk ve kubar esrar operasyonu: evde iklimlendirme çadırları bulundu

Adana'da jandarma operasyonunda 138 kök skunk, 4 kilo 112 gram kubar esrar ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da skunk ve kubar esrar operasyonu: evde iklimlendirme çadırları bulundu

operasyon detayları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada belirtilen miktarlarda bitki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen materyaller ve gözaltı:

Arama sonucunda 138 kök skunk, 4 kilo 112 gram kubar esrar, 3 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler bulundu. Ele geçirilen malzemeler olay tutanaklarına geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN BİR ADRESE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 138 KÖK SKUNK BİTKİSİ İLE 4 KİLO...

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN BİR ADRESE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 138 KÖK SKUNK BİTKİSİ İLE 4 KİLO 112 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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