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Yozgat'ta 21 yıllık faili meçhul cinayette 6 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta 8 Temmuz 2005'te bekçilik yaptığı kulübesinde bıçaklanarak öldürülen Hamza Gedik davasında, Kırşehir ve İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat'ta 21 yıllık faili meçhul cinayette 6 şüpheli gözaltına alındı

soruşturmada son gelişmeler:

Yozgat merkezli yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. 8 Temmuz 2005 tarihinde Şefaatli ilçesinde bekçilik yaptığı kulübede bıçaklanarak ölen Hamza Gedik olayına ilişkin bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar, Kırşehir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, toplanan deliller üzerine şüphelilere ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturmanın yönü daraltıldı.

iddiaların seyri:

Soruşturma kayıtlarına göre, maktul Hamza Gedik'in daha önce 2003 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde D.A. ile yasak ilişki yaşadığı tespit edildi. Bu ilişkinin D.A. isimli kadının ailesince öğrenilmesi sonrasında Gedik'in Şefaatli'ye tayin istediği belirtildi. Dosyaya giren iddialardan biri, Gedik'in para karşılığı öldürtüldüğü yönünde oldu ve soruşturma bu doğrultuda genişletildi.

Şüpheli M.A.'nın ifadesinde, Gedik'in para karşılığı Ferhat Öztürk ve Sinan Çoban tarafından öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine, azmettirme şüphesi bulunan M.A., D.K., V.K., Y.Y., H.A. ve N.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu isimler Kırşehir ve İstanbul'daki operasyonlarda yakalandı.

Soruşturma yetkilileri, toplanan delillerin değerlendirilmesinin sürdüğünü ve ilerleyen aşamalarda adli sürecin devam edeceğini bildirdi.

YOZGAT’TA 21 YIL ÖNCE BEKÇİLİK YAPTIĞI KULÜBEDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN HAMZA GEDİK CİNAYETİ...

YOZGAT’TA 21 YIL ÖNCE BEKÇİLİK YAPTIĞI KULÜBEDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN HAMZA GEDİK CİNAYETİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER YAŞANDI. OLAYLA BAĞLANTISI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 6 KİŞİ, KIRŞEHİR VE İSTANBUL’DA YAPILAN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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