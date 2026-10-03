Ağrı’da arananlara son: kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı

Ağrı'da aranan şahıslara yönelik operasyonlar:

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

26 Eylül operasyonu:

26 Eylül'de düzenlenen operasyon sonucunda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A., 27 Eylül tarihinde Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

2 Ekim operasyonu ve yakalanan diğer şüpheliler:

2 Ekim'de yürütülen çalışmada, hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. yakalandı. R.O.'nun "Mala zarar verme", "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından aranmakta olduğu belirlendi. R.O., işlemlerinin ardından Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihte yakalanan G.D. hakkında ise, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle işlenen "dolandırıcılık" ile "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından 3 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. G.D., işlemleri tamamlandıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Hastanedeki silahlı yaralanma olayı:

Ekiplerin 26 Eylül'de hastane polisinden gelen silahla yaralanma ihbarı üzerine yürüttüğü çalışmada olayın detayları ortaya çıktı. Hastanede tedavi altında tutulan E.S.'nin sol arka kısmından yaralandığı, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

E.S.'nin ifadesine göre, yaklaşık 4-5 yıl önce ruhsatsız olarak edindiği silah, amcasının oğlunun evinde bulunduğu sırada elinin tetiğe değmesi sonucu ateş aldı. E.S. kimseyle husumeti olmadığını belirtti. Olayla ilgili silah ekiplerce muhafaza altına alındı.

Polis ekiplerinin operasyonları ve soruşturmaları devam ediyor; yakalanan şüphelilerin adli süreçleri yetkili kurumlarca yürütülüyor.

AĞRI'DA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI