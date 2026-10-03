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Ağrı'da gençlere güvenli gelecek: üniversite ve okullarda dijital farkındalık seferberliği

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite ve okullarda terör, siber güvenlik ve güvenli internet konularında binlerce öğrenciye eğitim verdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ağrı'da gençlere güvenli gelecek: üniversite ve okullarda dijital farkındalık seferberliği

Ağrı'da polis ekiplerinden kapsamlı bilgilendirme çalışması

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ve eğitim dönemi boyunca üniversite ile okullarda geniş kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Çalışmalara farklı şubeler katıldı; amaç, öğrencilerin hem fiziksel güvenlik hem de dijital riskler konusunda bilinçlenmesini sağlamak olarak açıklandı.

terörle mücadele ve önleme faaliyetleri:

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde "El Ele Güvenli Geleceğe" temalı bir stant etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilere terör faaliyetlerine karşı farkındalık kazandırılmaya çalışıldı; terör örgütlerinin eleman temin etme girişimlerine karşı uyanık olunması ve ortak güvenlik bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Stant ziyareti yapanlara BÖF logolu ajanda, not defteri, kitap ayracı, broşür ve tükenmez kalem dağıtıldı ve toplam 5 bin 750 öğrenciye ulaşıldı.

siber güvenlik ve okul ziyaretleri:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında SİBERAY programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Eğitimlerde siber güvenlik, güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalıkla mücadele, bilişim dolandırıcılığı, veri güvenliği, zararlı yazılımlar, dijital bağımlılık ve oyunların olası etkileri aktarıldı; bu çalışmayla toplam 8 bin öğrenciye ulaşıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise il merkezindeki okul ziyaretlerinde çocuk ve gençlerin güvenli internet kullanımı, olumsuz davranışlardan korunma ve karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilinçlendirme yaptı. Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda yapılan oturumlarda öğrencilere güvenli sosyal medya kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattının doğru ve etkin kullanımı, akran zorbalığı ve zorbalıkla baş etme yöntemleri anlatıldı; bu temalarda bin 987 öğrenciye erişildi.

22 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen 8 günlük bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise 26 okul ziyaret edilerek 7 bin 798 öğrenciye ulaşıldı. Çalışmaların ortak hedefi, öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak ve güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmaktı.

Polis yetkilileri, düzenli bilgilendirme ve okullarla iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti; yapılan etkinliklerin, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri tehditlere karşı öngörü ve direnç oluşturmayı amaçladığı vurgulandı.

AĞRI’DA BİNLERCE ÖĞRENCİ GÜVENLİK VE DİJİTAL RİSKLERE KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

AĞRI’DA BİNLERCE ÖĞRENCİ GÜVENLİK VE DİJİTAL RİSKLERE KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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