Adana'da son kattaki daire yangında tamamen kullanılamaz hale geldi

Adana Çukurova'da alevler son kat daireyi sardı

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda bulunan 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede, saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi kaplayan alevler, daireyi kullanılamaz hale getirdi.

yaşananlar ve ilk müdahale:

Dairede tek başına yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, alevlerin yükselmesi üzerine kendisini binadan dışarı attı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan ekiplerin yönlendirmesiyle adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

zarar ve soruşturma:

Müdahale sonucunda yangın söndürülmesine rağmen söz konusu daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili ekiplerce inceleme başlatıldı. Kullanılan yöntemler ve hasarın boyutuna ilişkin resmi değerlendirmeler inceleme tamamlandığında netleşecek.

Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi kaynak açıklamasında yer almadı; resmi rapor ve müdahale notları, inceleme sürecinde güvenlik ve hasar tespitine yönelik veriler doğrultusunda paylaşılacak.

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