Vezirköprü'lü ailenin acı kaybı: İstanbul'da yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaza ve tedavi süreci:

İstanbul'da çalıştığı inşaatta meydana gelen kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Efe Kazel, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Kazel, yoğun bakımda süren müdahalelere karşın on gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul'deki şantiyede yaşanan iş kazasının ayrıntıları kamuoyuna sınırlı olarak yansırken, genç işçinin tedavi sürecinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadığı bildirildi.

Cenaze ve ilçedeki tepki:

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Öğürlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Efe Kazel'in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Cenazenin bugün Öğürlü Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan, ilçede bir hafta arayla iki kişinin inşaat kazalarında hayatını kaybetmesi, Vezirköprü'de geniş bir üzüntü ve tedirginlik yarattı. Aile ve yakınları, bu kayıpların ardından yas içinde.

İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA AĞIR YARALANAN 21 YAŞINDAKİ SAMSUNLU EFE KAZEL, HASTANEDE 10 GÜNDÜR SÜRDÜRDÜĞÜ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.