Sakarya'da Semerciler ışıklarında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bisikletli yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi 2. Geçit ışıkları civarında meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Güvey yoldan geçen 06 FDH 103 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yere savruldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri ve müdahale:
Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Mustafa Güvey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın gerçekleşme şekli ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda emniyet güçleri çalışmalarına başladı.
Soruşturma ve gözaltı:
Kazaya ilişkin ilk kayıtlarda sürücü olarak H.S. (77) ismi geçerken, haber kaynağında hafriyat kamyonu sürücüsü H.Ü.’nün gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve kaza nedenini belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.
SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BİSİKLETİ İLE SEYİR HALİNDEYKEN HARFİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ.
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