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Sakarya'da Semerciler ışıklarında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bisikletli yaşamını yitirdi

Sakarya Adapazarı Semerciler Mahallesi 2. Geçit ışıklarında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bisiklet sürücüsü Mustafa Güvey hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da Semerciler ışıklarında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bisikletli yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi 2. Geçit ışıkları civarında meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Güvey yoldan geçen 06 FDH 103 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yere savruldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Mustafa Güvey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın gerçekleşme şekli ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda emniyet güçleri çalışmalarına başladı.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazaya ilişkin ilk kayıtlarda sürücü olarak H.S. (77) ismi geçerken, haber kaynağında hafriyat kamyonu sürücüsü H.Ü.’nün gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve kaza nedenini belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BİSİKLETİ İLE SEYİR HALİNDEYKEN HARFİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BİSİKLETİ İLE SEYİR HALİNDEYKEN HARFİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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