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Otelin önünde pompalı tüfekle ateş: motosikletli şüpheli kaçtı

Adana Seyhan'da motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheli 3 yıldızlı otele pompalı tüfekle ateş açtı; saçmalar camlara isabet etti, yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:09

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otelin önünde pompalı tüfekle ateş: motosikletli şüpheli kaçtı

Olayın ayrıntıları:

Adana merkez Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir üç yıldızlı otelde paniğe neden olan saldırı gerçekleşti. İddialara göre, bölgeye motosikletle gelen bir kişi otelin önüne yaklaşarak pompalı tüfek ile ateş açtı.

Olay anı ve şüphelinin kaçışı:

Atılan saçmalar otelin camlarına isabet etti. Görgü tanıkları, şüphelinin tüfeği yere bırakarak hızla motosikletine binip uzaklaştığını aktardı. Olayda şans eseri otelde veya çevrede bulunan kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Güvenlik ve soruşturma adımları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve otelde inceleme başlatıldı. Ekipler, kaçan failin tespit edilebilmesi için otel ve çevresindeki kamera kayıtlarını, özellikle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini mercek altına aldı.

Olayla ilgili işlem ve çalışmaların sürdüğü, failin kimliğinin henüz tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

ADANA’DA MOTOSİKLETLE GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞÜPHELİ 3 YILDIZLI OTELE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI....

ADANA’DA MOTOSİKLETLE GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞÜPHELİ 3 YILDIZLI OTELE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI. SAÇMALAR, OTELİN CAMINA İSABET EDERKEN OLAYDA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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