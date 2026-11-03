İlyas Yalçıntaş adli kontrol şartıyla tahliye edildi

mahkeme ara kararında tahliye kararı:

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında ara karar açıklandı. Heyet, sanığın ayda bir kez imza verme şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

sanığın savunması:

Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve savcılıktaki beyanının takipçilerine kötü örnek olmamak amacıyla farklı şekillendiğini söyledi. "Ben kenevir kullanıyorum. Evet, savcılıkta kullanmıyorum dememin sebebi beni sevenlere kötü örnek olmamak ve kariyerime kötü etki etmemekti. Daha sonra sulh cezada itiraf ettim," diyerek durumu ifade etti. Sanık, evde bulunan hassas terazi'nin uzun yıllardır spor yaptığı için bulunduğunu, WhatsApp mesajlarındaki ifadelerin ise yakın çevresiyle sokak jargonuyla yapılan konuşmalar olduğunu belirtti.

Yalçıntaş, kokain iddialarına ilişkin olarak da şunları söyledi: "Kokaini 6 ay önce İngiltere'de kullanmıştım ama kullanıcı değilim. Çok alkollüydüm, orada tanıştığım bir İngiliz vatandaşından denedim kokain maddesini ancak sonrasında hiçbir şekilde kullanmadım." Mesajlaşmalarda geçen ifadeleri açıklarken ise tütün ve posta kutusuna atıf yaptı: "Tütün kullanıyorum, buradaki yazışma asistanımın alacağı tütüne ilişkin olan yazışmadır... 'Kutu' ifadesi de benim posta kutumdan bahsedilmektedir." Savunmasının sonunda beraatini ve tahliyesini talep etti.

arama tutanağı ve tanık beyanı:

Ev aramasında görevli Jandarma Uzman Çavuş A.S. tanık olarak dinlendi. A.S., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar biriminde görev yaptığını, sanığı tanımadığını ve yalnızca arama kısmında bulunduğunu belirtti. Aramanın yapıldığı yerin dubleks bir ev olduğunu hatırladığını söyleyen tanık, teras olarak tanımlanan yatak odasında bir adet boş kavanoz ve iki adet öğütücü gırgır, mutfakta ise bir adet hassas terazi bulunduğunu; kavanozun içinde kırıntılar olduğunu ve bunların incelemeye gönderildiğini aktardı.

A.S. ayrıca aramada başka suç unsuruna rastlanmadığını ve sanığın uyuşturucu madde kullandığına dair bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, tanıkların dinlenmesini ve dosyadaki eksik delillerin tamamlanmasını talep ederek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi; ancak mahkeme adli kontrol tedbiri öngörerek tahliye kararı verdi.

Duruşma, eksik deliller tamamlanmak üzere ertelendi. Mahkeme, dosyada toplanacak yeni deliller ve tanık beyanlarının ardından yargılamanın seyrinin yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı