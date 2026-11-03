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İki Türk projeye uluslararası yol ödülü: Aydın-Denizli ve Yusufeli'nin başarısı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 'Proje Finansmanı' ve Yusufeli Viyadüğü'nün 'Yapım Metodolojisi' kategorilerinde IRF Global ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Aslı Han

İki Türk projeye uluslararası yol ödülü: Aydın-Denizli ve Yusufeli'nin başarısı

Türkiye iki ayrı kategoride uluslararası ödül kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu ile Yusufeli Viyadüğü'nün iki ayrı kategoride ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

ödüllerin kapsamı ve tören bilgileri:

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun "Proje Finansmanı" kategorisinde; Yusufeli Viyadüğü'nün ise "Yapım Metodolojisi" kategorisinde ödül almaya hak kazandığını bildirdi. Ödüller, 3-6 Kasım tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlenecek 9. IRF Küresel R2T (Yollar ve Yarınlar) Konferansı ve Sergisi kapsamında, 5 Kasım'da sahiplerine takdim edilecek.

Uraloğlu açıklamasında, Türkiye'nin ulaşım altyapısı projelerinin uluslararası platformlarda takdir gördüğünü vurgulayarak, bu tür ödüllerin projelerin finansman ve uygulama modellerinin küresel ölçekte değerlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

türkiye'nin önceki başarıları:

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin IRF Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde 2019'dan bu yana toplam 9 ödüle layık görüldüğünü kaydetti. Açıklamada anılan ödüller şu şekilde sıralandı: 2019 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü "Dizayn" kategorisinde; 2021 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu "Proje Finansmanı ve Ekonomisi" kategorisinde; 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu "Yapım Metodolojisi" kategorisinde; 2023 yılında Zigana Tüneli "Yapım Metodolojisi" ve Eğiste Hadimi Viyadüğü "Kalite Yönetimi" kategorilerinde; 2024 yılında Kömürhan Köprüsü "Yapım Metodolojisi" ve 2025 yılında Ankara-Niğde Otoyolu "Proje Finansmanı ve Ekonomisi" kategorilerinde ödül kazandığı ifade edildi.

Uraloğlu, bu yıl da Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü ile iki yeni ödül kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bakanlık yetkilileri, alınan ödüllerin proje uygulamalarındaki finansman modelleri ve inşaat tekniklerinin uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini gösterdiğini vurguluyor.

Ödül töreninin sonuçlarının ve ödül verilen projelere ilişkin değerlendirmelerin, konferans programı kapsamında katılımcılarla paylaşılması ve Türkiye'nin altyapı tecrübelerinin küresel örneklemelerde yer alması bekleniyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU VE YUSUFELİ VİYADÜĞÜ &quot;KÜRESEL YOL BAŞARI ÖDÜLLERİ&#039;NE&quot; LAYIK...

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU VE YUSUFELİ VİYADÜĞÜ "KÜRESEL YOL BAŞARI ÖDÜLLERİ'NE" LAYIK GÖRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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