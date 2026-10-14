DTO'da yeni dönem: disiplin ve hesap komisyonları göreve başladı

DTO yeni dönemde ilk toplantılarını yaptı:

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) yeni döneminde göreve başlayan kurullar ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantılara DTO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Denizli İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da katıldı. Erdoğan, yeni dönemin kuruluş süreçlerine katılarak kurullara başarı dileklerini iletti.

Disiplin Kurulu seçimleri:

Disiplin Kurulu, öncelikli gündem maddesi olarak başkan ve yardımcılarını belirledi. Kurul başkanlığına Kerim Akçakoca, başkan yardımcılıklarına ise Çağın Fenli ile Nurcihan Ayçiçek seçildi. Toplantıda söz alan Erdoğan, Disiplin Kurulu üyelerine görevlerinde kolaylıklar dileyerek kurulun DTO üyelerine hizmet sürecindeki rolünü vurguladı.

Hesapları İnceleme Komisyonu görev dağılımı:

Hesapları İnceleme Komisyonu da yeni dönemin ilk toplantısında başkan ve yardımcılıklarını belirledi. Komisyonun başkanlığına Yaşar Köseoğlu, başkan yardımcılıklarına ise Mutlu Başaran ile Muhammet Ali Çelik getirildi. Komisyon üyeleri, denetim ve hesap inceleme sorumluluklarını yerine getirmek üzere uyum içinde çalışacaklarını bildirdi.

Kurul ve komisyon üyeleri, toplantılar sonrası yaptıkları ortak açıklamada DTO'nun üyelerine hizmet etmeye hazır olduklarını belirtti ve Başkan Erdoğan'a destekleri ile yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Aynı gün Başkan Erdoğan, Denizli İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan yönetim kurulu ile DTO hizmet binasında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Mazbata, Merkezefendi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Fevzi Yıldırım tarafından verildi.

Toplantı sonucu görev dağılımı şöyle şekillendi: Ali Taşevli ve Melek Kartay DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Kemal Tuncer ise Yönetim Kurulu Sayman Üyesi oldu.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bize gösterilen güvenin ve verilen sorumluluğun bilinci ile şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Üyelerimiz, sektörlerimiz ve şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Aynı inançla ve var gücümüzle hizmet üretmek için çalışacağız."

DENİZLİ TİCARET ODASI’NIN (DTO) YENİ DÖNEMİNDE GÖREV ALACAK DİSİPLİN KURULU İLE HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU İLK TOPLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRDİ. TOPLANTILARA, DTO YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENİZLİ İL SEÇİM KURULU'NDAN MAZBATASINI ALAN DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN DA KATILDI.