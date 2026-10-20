Adana'da suçlarda düşüş; operasyonlar ve tutuklamalar arttı

valilikte güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Adana Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çatısı altında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılının ilk 9 ayı ile 2026 yılının ilk 9 ayına ait veriler karşılaştırıldı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nejdet Karaca da katıldı.

genel suç eğilimleri ve aydınlatma oranları:

Vali Yavuz, 2026 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 7 bin 510 operasyon yapıldığını ve operasyon sayısının yüzde 10 arttığını belirtti. Bu dönemde operasyonlarda yakalananlardan 4 bin 136 şahsın adli mercilerce tutuklandığı; tutuklamalarda bir önceki döneme göre yüzde 31 artış görüldüğü ifade edildi. Ayrıca 1 bin 316 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi ve bu dönemde kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde yüzde 9,4 oranında azalma kaydedildi; söz konusu olayların yüzde 98'i aydınlatıldı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 17,6 düşüş ve %90,2 aydınlatma oranı görüldü.

göç, terör ve organize suç operasyonları:

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede 2026'nın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,80 artışla 889 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Terörle mücadele kapsamında planlı ve münferit 234 operasyon yapıldı; bu operasyonlarda yakalananlar adli mercilere teslim edildi. Kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele kapsamında ise 2 bin 743 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda adalete teslim edilenlerden 937 şüpheli mahkemece tutuklandı (bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artış).

uyuşturucu ile mücadelede büyük ele geçirilişler:

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde 2026'nın ilk 9 ayında 2 bin 537 operasyon yürütüldü. Bu operasyonlarda yakalanarak adli mercilere teslim edilenlerden bin 786 şüpheli tutuklanırken, 484 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen maddeler ve artış oranları şu şekilde bildirildi: 194 bin 22 kg esrar (yüzde 86 artış), 1 bin 424 kg eroin (yüzde 25 artış), 159 bin 765 adet ecstasy (yüzde 468 artış), 2 milyon 922 bin 663 adet captagon (yüzde 2 bin 137 artış) ve 4 milyon 606 bin 396 adet sentetik ecza (yüzde 503 artış).

kadın korunması, silah ele geçişi ve trafik verileri:

Yılın ilk 9 ayında yakalama ve arama kararı bulunan 10 bin 178 şahıs yakalandı; bunlardan 7 bin 96'sı mahkemece tutuklandı (yüzde 7,33 artış). 6284 sayılı Kanun kapsamında 4 bin 770 olay kaydedilirken, kadınların korunması için 5 bin 219 koruma ve tedbir kararı uygulamaya konuldu (yüzde 5,03 artış).

Güvenlik birimleri 9 ayda 2 bin 882 ruhsatsız silah ele geçirdi; bu olaylarla ilgili 2 bin 885 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Trafikte ise 2026'nın ilk 9 ayında toplam 10 bin 236 trafik kazası meydana geldi (yüzde 2,42 artış). Ölümlü kaza sayısı 41 olurken, yaralamalı kazalar 4 bin 918 (yüzde 2,30 azalış) ve maddi hasarlı kazalar 5 bin 277 (yüzde 7,26 artış) olarak kaydedildi. Trafik denetim sayısı 3 milyon 41 bin 912 araç denetimi (yüzde 3,30 artış) ve motosiklet kazası sayısı 3 bin 367 (yüzde 4,53 artış) olarak bildirildi.

acil çağrı ve işyeri denetimleri:

Vali Yavuz, ilk 9 ayda 11 bin 782 umuma açık işyeri denetimi yapıldığını (yüzde 48,91 artış) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bu dönemde 1 milyon 942 bin 367 çağrı karşıladığını (yüzde 6,26 azalış) söyledi. Asılsız çağrılarda ise bir önceki döneme göre yüzde 19,67 azalma gözlendi. Toplantı soru-cevap bölümüyle sürdü ve değerlendirmeler ilgili kurumlarla paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.

ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ (ORTADA), İL GÜVENLİK, ASAYİŞ DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI'NDA KONUŞTU