Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi sınavı öncesi tempoyu yükseltti

beşiktaş'ta antrenman raporu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında Crystal Palace ile oynayacağı üçüncü maçın hazırlıklarına bu sabah ara vermeden başladı. Çalışma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

İdman ısınma koşularıyla başladı; akabinde dar alanda yapılan çift kale maçla taktiksel organizasyon ve baskı oyunu üzerinde duruldu. Seansın sonunda yapılan şut-top çalışmalarıyla gol vuruşları tekrar edildi. Teknik ekip, kondisyon ve taktiksel prova dengesini ön planda tutarak oyuncuların maç temposuna hazırlıklı olmasını hedefledi.

basın programı ve süreç:

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapılacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano ise tesislerde saat 14.30'da düzenleyeceği basın toplantısında takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Kulüp, grup aşamasının kritik noktaları nedeniyle antrenmanlarda oyuncu dinlendirme ve taktiksel provayı dikkatle dengeliyor.

BEŞİKTAŞ'TA CRYSTAL PALACE MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI