Düzce'de ata tohumu şöleni: 16 bin paket çiftçilere ve vatandaşlara dağıtıldı

Düzce'de ata tohumu şöleni

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından üretilen 16 bin paket ata tohumu, düzenlenen şenlikte çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlik, mehteran ve halk oyunları gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu ve yerli tohumların korunmasının önemi vurgulandı.

6 dönümlük alanda 8 çeşit yerli üretim:

Tarım Akademisi, doğal yöntemlerle işlettiği 6 dönümlük arazide sekiz farklı sebze çeşidini çoğalttı. Üretim kapsamında Ayşe Kadın fasulyesi, Çanakkale domatesi, salkım domates, Koçaş patlıcanı, Topak patlıcanı, Kamber biberi, Çifteler biberi ve Sarayönü biberi yer aldı. Amaç, yerli tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması oldu.

Yetkililerin mesajları ve beklentiler:

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, etkinlikte ata tohumlarının Anadolu’nun tarımsal ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Uzun, "Ata tohumlarımız toprağımızın bereketi, çiftçimizin emeğinin ve Anadolu’nun köklü kültürünü yarınlara taşınmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu mirası bugüne kadar koruyan, toprağına ve tohumuna sahip çıkan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ise dağıtılan tohumların yetiştikten sonra kent ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Vatandaşımızın, çiftçilerimizin emeğine karşılık dağıtılan bu tohumlar inşallah yetiştikten sonra şehrimize ekonomik katkı da sağlayacak. Bu anlamda belediyemizin ilimize katkı alanında sağlamış olduğu birçok fayda var" diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Tarım Akademisi'nin üç temel alanda çalışmalar yürüttüğünü; tıbbi bitkilerin geliştirilmesi, ata tohumlarının çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması ve tarımla ilgilenenlere eğitim verilmesi konularında faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından üretilen toplam 16 bin paket ata tohumu, çiftçilere ve vatandaşlara dağıtıldı. Yerli tohumların yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen şenlik, tohum dağıtımının tamamlanmasının ardından sona erdi.

DÜZCE BELEDİYESİ TARIM AKADEMİSİ TARAFINDAN ÜRETİLEN 16 BİN PAKET ATA TOHUMU, DÜZENLENEN ŞENLİKLE ÇİFTÇİLERE VE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI.