Kırıkkale’de kapsamlı soruşturma: fuhuş, uyuşturucu ve reşit olmayan iddiaları sonrası 35 gözaltı

Kırıkkale'de operasyonun kapsamı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla fuhşa aracılık ve yer temini, uyuşturucu madde kullanımı ile reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarını kapsayacak şekilde başlatıldı. Soruşturma, bir kadının cinsel ilişkiye zorlandığı ve buna aracılık edildiği yönündeki şikayetiyle derinleştirildi.

ilk müdahaleler ve gözaltılar:

Şikayet üzerine ilk aşamada 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İlerleyen süreçte tespit edilen adreslere kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyona 34 ekip ve 123 polis katıldı.

operasyonun sonuçları:

Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 34 şüpheliden 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş ve Narkotik Şubelerince yürütülen ayrı müdahalelerle gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Hâlihazırda firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, gerektiğinde delil teşkil edebilecek dijital materyallere el konuldu ve bu materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında mağdur olarak tespit edilen 4 kadına ulaşılmasının ardından gerekli hukuki ve idari işlemler başlatıldı.

Ayrıca, Özbekistan uyruklu bir şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin, banka hesabını söz konusu şüpheliye kullandırdığını beyan etmesi üzerine bu kişi hakkında adli işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve operasyonlarla ilgili süreçin ilerlemesine göre adli makamların ve emniyet yetkililerinin açıklamaları bekleniyor.

OPERASYONLARDA 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.