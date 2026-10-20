Isparta'da farklı tarihlerdeki suçlara yönelik operasyon: 4 şüpheli gözaltında

İl Emniyet ekipleri, 2 ve 23 Eylül'deki nitelikli dolandırıcılık ile 14 ve 15 Ekim'deki motosiklet hırsızlıklarına karışan 4 şüpheliyi yakaladı.