Isparta'da farklı tarihlerdeki suçlara yönelik operasyon: 4 şüpheli gözaltında

Isparta'da emniyet operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen olaylara ilişkin yürüttükleri çalışmalarda toplam 4 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.
nitelikli dolandırıcılık soruşturması:
2 ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili başlatılan çalışmada belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışmalar:
İl merkezinde 15 ve 14 Ekim tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ISPARTA'DA FARKLI TARİHLERDE DOLANDIRICILIK VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
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