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Isparta'da farklı tarihlerdeki suçlara yönelik operasyon: 4 şüpheli gözaltında

İl Emniyet ekipleri, 2 ve 23 Eylül'deki nitelikli dolandırıcılık ile 14 ve 15 Ekim'deki motosiklet hırsızlıklarına karışan 4 şüpheliyi yakaladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta'da farklı tarihlerdeki suçlara yönelik operasyon: 4 şüpheli gözaltında

Isparta'da emniyet operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen olaylara ilişkin yürüttükleri çalışmalarda toplam 4 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

nitelikli dolandırıcılık soruşturması:

2 ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili başlatılan çalışmada belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışmalar:

İl merkezinde 15 ve 14 Ekim tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ISPARTA&#039;DA FARKLI TARİHLERDE DOLANDIRICILIK VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYLARINA KARIŞTIĞI...

ISPARTA'DA FARKLI TARİHLERDE DOLANDIRICILIK VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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