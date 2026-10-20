Uygulama noktasında beklenmedik yük: 663 sentetik hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da operasyon

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, aracın içinde arama yapıldı. Yapılan aramada halk arasında 'sentetik ecza' olarak adlandırılan 663 adet uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin hukuki süreci:

Ele geçirilen haplarla ilgili olarak K.B. ve A.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonun kent genelinde yürütülen narkotik çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 663 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.