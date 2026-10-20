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Didim’de makilikte bulunan 25 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi; üç şüpheli tutuklandı

14 Ekim 2026'de Didim'de makilikte yakalanan 25 düzensiz göçmen Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi; İzmir'de yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Didim’de makilikte bulunan 25 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi; üç şüpheli tutuklandı

Didim operasyonunda yakalamalar:

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Ekim 2026 tarihinde Sevda Koyu bölgesindeki makilik alanda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar çerçevesinde tespit edildi.

Göçmenlerin durumu ve sevk işlemi:

Gerekli kimlik ve sağlık kontrollerinin ardından yakalanan göçmenler, işlem süreçleri tamamlanarak Aydın Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Yetkililer, teslim edilen kişilerin geri gönderme prosedürlerine tabi tutulduğunu belirtti.

Organizatörlerin yakalanması ve tutuklama:

Olayla bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi için sürdürülen çalışmalar neticesinde, organizatör olduğu değerlendirilen dört şüpheli İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan C.K., Y.E. ve M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi; diğer şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA YAKALANAN 25 DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA YAKALANAN 25 DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLİRKEN, OLAYLA BAĞLANTILI OLARAK İZMİR’DE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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