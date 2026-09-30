Adana'da Üçok işaretli mezar taşı mezarlıktan çalındı, tarihçiler tepki gösterdi

olayın tespiti ve mezarın durumu:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'ndeki Oğuz Türkmen Üçok Mezarlığında bulunan, üzerinde Üçok ok işareti olan tarihi mezar taşı kayboldu. Olayı tespit eden tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, geçtiğimiz yıl aynı mezarlığı ziyaret ettiğini, bu yıl geldiğinde söz konusu mezar taşının yerinde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Yurtsever, taşın yerinden alınmış olabileceğini belirterek bunun sadece bir neslin değil, bölgenin tarihine yönelik bir zarar olduğunu vurguladı. Mezar taşının alınmasının tarihe ve kültürel mirasa yönelik saygısızlık olduğunu ifade etti.

tarihi bağlam ve mezarlığın önemi:

Yurtsever, mezarlığın Çukurova tarihindeki yerini anlatarak, "Burası tarihi Oğuz Türkmen Üçok Mezarlığı'dır" dedi. Kaynağa göre, 1240 yıllarında Oğuz Türkmen Üçok boyundan Yüreğir Ramazanoğulları Çukurova'yı fethedip bu bölgeye yerleşmiş ve anı olarak mezarlara Üçok işaretleri konulmuş.

Aradan geçen yüzyıllara rağmen mezar taşlarının günümüze ulaştığına dikkat çeken Yurtsever, söz konusu taşın değeri nedeniyle korunmasının önemini vurguladı.

tepki, olası nedenler ve çağrı:

Yurtsever, taşın yerinde olmamasına ilişkin akla ilk gelenin taşın alınıp götürülmesi olduğunu belirtti ve "Bu bir soygundur" sözleriyle tepki gösterdi. Taşın değerini düşünen bir kişinin ya da kişilerin alıp götürmüş olabileceğini söyledi.

Olayla ilgili kesin bilgi olmadığına işaret eden Yurtsever, mezarlığın ve kalan mezar taşlarının korunması için yetkililere çağrıda bulundu ve müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

TARİHÇİ YAZAR CEZMİ YURTSEVER AÇIKLAMA YAPTI