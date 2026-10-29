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Binlerce kişi Bodrum'da cumhuriyet coşkusunu sahilde yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fener alayı ve Dedublüman konserine binlerce kişi katıldı; meydanda bayraklar, marşlar ve coşku hakimdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Binlerce kişi Bodrum'da cumhuriyet coşkusunu sahilde yaşadı

Binlerce kişi Bodrum'da cumhuriyet coşkusunu sahilde yaşadı

Fener alayı yürüyüşü:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında Bodrum’da düzenlenen etkinlikler akşam saatlerinde yoğun katılımla gerçekleşti. Neyzen Tevfik Caddesinde 19.23'te başlayan fener alayına ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler bulunan binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyerek Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı.

Program ve konser:

Meydanda başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. Tamer Mandalinci, alandaki vatandaşlara Türk bayraklı balon dağıtarak tüm halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kutlamalar kapsamında sahneye çıkan müzik grubu Dedublüman, repertuarından sevilen parçaları seslendirerek yaklaşık 2,5 saatlik bir konser verdi. Vatandaşlar konser ve yürüyüş boyunca marşlar ve şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURULUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA MUĞLA&#039;NIN BODRUM...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE DÜZENLENEN FENER ALAYI VE DEDUBLÜMAN KONSERİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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