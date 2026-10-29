izmir'de 103’üncü yıl coşkusu gökyüzünü aydınlattı

İzmir'de kutlamalar meydan ve körfezi birleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent merkezinde görsel açıdan zengin bir program gerçekleştirdi. Gündoğdu Meydanı ve İzmir Körfezi üzerinde düzenlenen gösteriler, alandaki izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Gündoğdu Meydanı'nda dron gösterisi

Programın en dikkat çekeni, meydanda gerçekleştirilen 1000 dron ile yapılan ışık gösterisiydi. Gökyüzünde oluşturulan figürler, ışık oyunları ve ritmik geçişler seyirciler tarafından fotoğraf ve alkışlarla karşılandı. Etkinlik, kent sakinlerine hem estetik hem de teknolojik bir görsel deneyim sundu.

İzmir Körfezi'nde havai fişeklerle tamamlandı

Kutlamalar, İzmir Körfezi üzerinde düzenlenen havai fişek gösterisiyle sürdü. Körfezden yükselen ışık patlamaları ve yansımalar, meydandaki atmosferi bütünledi; izleyiciler akşam boyunca unutulmaz anlar yaşadı. Organizasyon, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanına taşımayı hedefledi ve alanda toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinlik boyunca güvenlik önlemleri ve izleyici akışı düzenli bir şekilde yönetildi; programın sonrasında katılımcılar sosyal medyada paylaşımlar yaparak geceyi değerlendirdi. İzmir’deki bu görsel kutlama, Cumhuriyet’in yıl dönümünü anma geleneğini güncel tekniklerle birleştiren bir örnek olarak kayda geçti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CUMHURİYET'İN İLANININ 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA GÜNDOĞDU MEYDANI VE İZMİR KÖRFEZİ ÜZERİNDE ÖZEL GÖRSEL GÖSTERİLER DÜZENLEDİ.