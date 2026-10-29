Alaca'da trafik denetimlerinde 49 araca toplam 135 bin 569 lira ceza
Denetim kapsamı:
Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde polis ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Uygulanan cezalar:
Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ
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