Alaca'da trafik denetimlerinde 49 araca toplam 135 bin 569 lira ceza

Denetim kapsamı:

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde polis ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Uygulanan cezalar:

Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ