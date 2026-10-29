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Alaca'da trafik denetimlerinde 49 araca toplam 135 bin 569 lira ceza

Alaca'da polis trafik denetimlerinde kural ihlali tespit edilen 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL idari para cezası kesildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:08

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alaca'da trafik denetimlerinde 49 araca toplam 135 bin 569 lira ceza

Alaca'da trafik denetimlerinde 49 araca toplam 135 bin 569 lira ceza

Denetim kapsamı:

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde polis ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Uygulanan cezalar:

Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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