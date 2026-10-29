Dolar 49,8658 +0,12%
Euro 55,7773 +0,36%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.463,39 -0,50%
EUR/USD 1,1183 +0,23%
Brent Petrol 111,45 -0,17%
--°

Ataşehir'de 29 ekim coşkusu: kortej ve birlik vurgusu

Ataşehir'de Cumhuriyetin 103’üncü yılı resmi törenler, öğrenci geçitleri ve akşam kortejiyle kutlandı; yürüyüşte birlik, dayanışma ve kararlılık öne çıktı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:46

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 22:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Ataşehir'de 29 ekim coşkusu: kortej ve birlik vurgusu

Ataşehir'de 29 Ekim kutlamaları:

Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü, Ataşehir'de gün boyu süren etkinliklerle anıldı. Resmi program, Ataşehir Kaymakamlığı tarafından Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen tebriklerin kabulüyle başladı. Saat 10.00'da Ataşehir Bulvarı'nda gerçekleştirilen öğrenci geçit töreniyle kutlamalar sürdü.

kortej yürüyüşü ve katılımcılar:

Akşam saat 17.00'de ATA Teras önünden başlayan kortej, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi ve MHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakan Arıkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle korteje destek verirken, bando takımının marşları yürüyüşte birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

mesajlar, iptal edilen konser ve kararlılık:

Başkan Vekili Serdar Orhan, konuşmasına "Çok güzelsin Ataşehir" diyerek başladı ve "Yüz üç yıl boyunca milletçe her türlü zorluğun üstesinden geldik. Bugünden sonra da ülkemizi Cumhuriyet’e yakışır şekilde ileri taşımaya, Ataşehir’imizi gelişmiş şehircilik anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan konserin iptal edildiğini belirten Orhan, Kaymakam Eren Arslan ile yapılan istişare sonrası yürüyüşe karar verildiğini aktararak, "Yürüyüşümüzü ne olursa olsun yapacağız dedik ve yaptık" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise millî bayramların toplumu birleştiren günler olduğuna dikkat çekerek, "Bugünlere nasıl geldiğimizi, bugünleri elde etmek için hangi bedelleri ödediğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekir" şeklinde konuştu. Gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve akşamki kortej, Ataşehirlilerin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını gözler önüne serdi.

BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN

BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atakule, cumhuriyet'in 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk görseli ve bayrakla ay...
images

Marmaris'te Cumhuriyet sofrası paylaşma ve dayanışma ruhunu sokakta buluşturdu
images

Kağıthaneliler 103. yıl coşkusunu yağmura rağmen konserle yaşadı
images

Pendik sahilinde müzikle cumhuriyet coşkusu Murat Dalkılıç sahnede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de çarpışma: motosikletten düşen iki kardeş yaralandı

Kula'da cumhuriyet coşkusu fener alayı ve yaren gösterileriyle taçlandı

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi, aile son anda kurtuldu

Brçko'da EUFOR helikopter kazasında kayıplar dört kişiye çıktı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek