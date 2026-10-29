Ataşehir'de 29 ekim coşkusu: kortej ve birlik vurgusu

Ataşehir'de 29 Ekim kutlamaları:

Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü, Ataşehir'de gün boyu süren etkinliklerle anıldı. Resmi program, Ataşehir Kaymakamlığı tarafından Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen tebriklerin kabulüyle başladı. Saat 10.00'da Ataşehir Bulvarı'nda gerçekleştirilen öğrenci geçit töreniyle kutlamalar sürdü.

kortej yürüyüşü ve katılımcılar:

Akşam saat 17.00'de ATA Teras önünden başlayan kortej, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi ve MHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakan Arıkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle korteje destek verirken, bando takımının marşları yürüyüşte birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

mesajlar, iptal edilen konser ve kararlılık:

Başkan Vekili Serdar Orhan, konuşmasına "Çok güzelsin Ataşehir" diyerek başladı ve "Yüz üç yıl boyunca milletçe her türlü zorluğun üstesinden geldik. Bugünden sonra da ülkemizi Cumhuriyet’e yakışır şekilde ileri taşımaya, Ataşehir’imizi gelişmiş şehircilik anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan konserin iptal edildiğini belirten Orhan, Kaymakam Eren Arslan ile yapılan istişare sonrası yürüyüşe karar verildiğini aktararak, "Yürüyüşümüzü ne olursa olsun yapacağız dedik ve yaptık" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise millî bayramların toplumu birleştiren günler olduğuna dikkat çekerek, "Bugünlere nasıl geldiğimizi, bugünleri elde etmek için hangi bedelleri ödediğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekir" şeklinde konuştu. Gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve akşamki kortej, Ataşehirlilerin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını gözler önüne serdi.

BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN