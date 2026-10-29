Bodrum'da cumhuriyet gecesi fener alayı ve konserle şenlendi

fener alayı meydanı doldurdu:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi'nde 19.23'te başlayan fener alayında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde ilerleyen kortej Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı.

konser ve kutlama programı:

Meydanda düzenlenen törende Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katılımcılara Türk bayraklı balon dağıttı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; gaziler ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak törene katıldı. Başkan Mandalinci, tüm halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Etkinlik kapsamında sahne alan müzik grubu Dedüblüman, sevilen parçalarını seslendirirken konser yaklaşık 2,5 saat sürdü. İzleyiciler konser boyunca marşlar ve şarkılarla coşkuyu paylaştı; alan, Cumhuriyet kutlamalarının canlı ve birleştirici havasını yansıttı.

Kamuya açık gerçekleşen yürüyüş ve konser, vatandaşların katılımı ve birlik mesajlarıyla tamamlandı; kutlamalar boyunca hem görsel hem de duygusal bir birliktelik gözlendi.

Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı