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Bodrum'da cumhuriyet gecesi fener alayı ve konserle şenlendi

Bodrum'da 103'üncü yıl kutlamalarında 19.23'te başlayan fener alayı, Belediye Meydanı'ndaki Dedüblüman konseri ve bayraklı yürüyüşle sürdü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bodrum'da cumhuriyet gecesi fener alayı ve konserle şenlendi

fener alayı meydanı doldurdu:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi'nde 19.23'te başlayan fener alayında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde ilerleyen kortej Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı.

konser ve kutlama programı:

Meydanda düzenlenen törende Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katılımcılara Türk bayraklı balon dağıttı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; gaziler ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak törene katıldı. Başkan Mandalinci, tüm halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Etkinlik kapsamında sahne alan müzik grubu Dedüblüman, sevilen parçalarını seslendirirken konser yaklaşık 2,5 saat sürdü. İzleyiciler konser boyunca marşlar ve şarkılarla coşkuyu paylaştı; alan, Cumhuriyet kutlamalarının canlı ve birleştirici havasını yansıttı.

Kamuya açık gerçekleşen yürüyüş ve konser, vatandaşların katılımı ve birlik mesajlarıyla tamamlandı; kutlamalar boyunca hem görsel hem de duygusal bir birliktelik gözlendi.

Bodrum&#039;da binlerce kişi bayramı kutladı

Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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