Adana emniyeti altı aylık teknik ve fiziki takiple şebekeyi deşifre etti

Adana'da yurt dışından satın aldıkları yazılımla internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik çalışma yürüten Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda örgütü tespit etti. Yapılan incelemelerde şebeke içinde 24 kişinin yer aldığı belirlendi.

banka hesaplarındaki yoğun para trafiği

Emniyet birimlerince yapılan mali incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 1 milyar 200 milyon TL para trafiği tespit edildi. İddiaya göre, şebeke üyeleri hesaplarını kullandıran kişilere karşılık aylık 85 bin TL ödeme yaptı. Bu hareketlilik, soruşturmanın mali boyutunu ve şebekenin ölçeğini ortaya koydu.

şafak vakti operasyon ve adli süreç

Tespit edilen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen deliller ve bankacılık kayıtları üzerinden devam eden çalışmalara göre sürecin takip edildiğini bildiriyor.

ADANA'DA YURT DIŞINDAN SATIN ALDIKLARI YAZILIMLA YASA DIŞI BAHİS OYNATAN ŞEBEKEYE YÖNELİK OPERASYONDA 24 ŞAHIS TUTUKLANDI