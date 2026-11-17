Denizli'de yaya geçidinde tehlikeli anlar

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sola dönüşün yasak olduğu bir yolda ters yönden gelen bir araç yaya geçidinde bekleyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın şiddeti hafif olarak aktarılırken, olay çevrede korku yarattı ve anlar çevredeki işyeri kameralarına yansıdı.

Görüntülerde neler var:

Güvenlik kamerası kayıtlarında yaya geçidi üzerinde bekleyen anne ve kızının göründüğü, daha sonra karşıdan gelen bir otomobilin ikilinin bulunduğunu son anda fark ederek durduğu görülüyor. Ters yönden gelen sürücünün, sola dönüşün yasak olduğu yolu ihlal ederek karşı şeride geçmeye çalıştığı ve bu manevra sırasında anne ile kızına hafif şiddette çarptığı anlar kayıtlara geçti.

Olası ikinci kazadan kaçınıldı:

Çarpmanın ardından kız çocuğu korkuyla yolun karşısına doğru koştu; o sırada yoldan başka bir aracın geçmemesi ikinci bir kazanın yaşanmamasını sağladı. Kayıtlarda, daha sonra annenin karşıya geçtiği ve korkan kızına sarılarak durumu sakinleştirdiği anlar da yer alıyor.

Olayla ilgili olarak çevredeki görüntüler durumu belgeledi; sürücünün ters yöndeki manevrası ve yaya geçidindeki ihmal, bölgedeki trafik güvenliğine dair dikkat çeken bir örnek oluşturdu.

DENİZLİ’DE BİR SÜRÜCÜ TERS YÖNDEN KARŞI ŞERİDE GEÇMEK İSTERKEN, YAYA GEÇİDİNDE BEKLEYEN ANNE VE KIZINA HAFİF ŞİDDETTE ÇARPTI. GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIYAN O ANLARDA KORKUYLA YOLUN KARŞISINA ATLAYAN KIZ ÇOCUĞU ŞANS ESERİ İKİNCİ BİR KAZA YAŞAMADI.