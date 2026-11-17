uzmandan uyarı:

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya, kış aylarında özellikle kırsal kesimde soba, doğalgaz ve şofben kullanımına bağlı karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerinde artış yaşandığını bildirdi. CO gazının renksiz ve kokusuz olması nedeniyle zehirlenmenin fark edilmesinin güç olduğunu vurguladı.

ilk belirtiler:

Kaya, zehirlenmenin başlangıcında sık görülen yakınmaların baş ağrısı, bulantı, halsizlik, sersemlik ve baş dönmesi olduğunu söyledi. Bu semptomların başka rahatsızlıklarda da ortaya çıkabildiği için hastaların belirtileri önemsemeyebileceğine dikkat çekti. Aynı evde birden fazla kişide benzer şikayetlerin görülmesi veya kapalı alandayken şikayetlerin artıp açık alana çıkınca azalması durumunda karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilmesi gerektiğini belirtti.

acil müdahale ve tıbbi değerlendirme:

Karbonmonoksitin solunum yoluyla kana karıştıktan sonra dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlandığını ve dokuların oksijensiz kaldığını anlatan Kaya, zehirlenme şüphesinde ortamın hemen havalandırılması ve kişilerin açık alana çıkarılmasının öncelikli olduğunu söyledi. Ortamda yangın varsa tekrar kapalı alana girilmemesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

tedaviye yönlendirme:

Kaya, maruz kalanların kendilerini iyi hissetseler bile mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçirilmesi gerektiğini belirtti ve gerektiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesini önerdi. Tedavide hastalara yüksek konsantrasyonlu oksijen verilerek karbonmonoksitin vücuttan atılmasının hızlandırıldığını, ağır olgularda ise hiperbarik oksijen tedavisi için ileri merkezlere sevk gerekebileceğini aktardı. Karbonmonoksitin vücutta 2–4 saat arasında kalabildiğini ve bu sürenin kişiye göre değişebildiğini belirtti.

Kaya, başlangıç belirtileri olan baş ağrısı, bulantı ve halsizlikle birlikte bazı hastalarda bayılma veya kalp durmasına varan ciddi tablolar görülebileceğini, bu nedenle şüphe halinde tıbbi değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

önleme ve basit tedbirler:

Alınacak basit önlemlerle karbonmonoksit zehirlenmelerinin önemli oranda önlenebileceğini belirten Kaya, ısıtıcı cihazların ve bacaların düzenli bakımının yapılmasını, duman oluşumu veya bacanın düzgün çekmemesi durumunda dikkatli olunmasını önerdi. Mümkünse konutlara karbonmonoksit dedektörleri yerleştirilmesini tavsiye etti.

Rüzgarlı havalarda soba kullanımında daha özenli olunması, soba yandıktan sonra uyumaktan kaçınılması ve kapalı ortamda kötü yanma belirtileri fark edildiğinde derhal önlem alınması gerektiğini söyledi. Kaya, kış mevsimi ve ısıtıcı kullanım dönemlerinde en ufak bir karbonmonoksite maruz kalma şüphesinde sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemini yineledi.

Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmesine karşı hayati uyarılar: İlk belirtileri dikkate almakta fayda var