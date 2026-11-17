HEAŞ, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kışa tam hazırlık

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, zorlu kış koşullarında uçuş emniyetinin kesintisiz sağlanması için hazırlıklarını tamamladı. Eylül ayından itibaren başlatılan çalışmalarla araç ve ekipman bakımları yapıldı, buz önleyici stokları güncellendi ve personel tatbikatlarla hazır hale getirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yoğun trafiğini sürdürürken kışa yönelik operasyonel planlarını titizlikle uyguluyor.

7/24 sahada geniş kapsamlı operasyon:

HEAŞ bünyesindeki 125 kişilik Kar ve Buzla Mücadele Ekibi, eylül-mart döneminde dönüşümlü olarak dört vardiya halinde görev yaparak sahada sürekli hazır bulunuyor. Ekipler, 97 adet modern kar, buzla mücadele ve destek aracı ile yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı sahayı denetliyor ve temizliyor. Operasyon alanı; her biri 3 bin ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki iki ana pist, 56 taksi yolu ve 8 aprondan oluşuyor ve tüm bu alanlar uçuş emniyetinden ödün verilmeden operasyonel standartlara uygun tutuluyor.

teknoloji ve tatbikatlarla emniyet:

Filosunda çekerli tip kar küreme araçları, de-icing araçları, yüksek hızlı kar püskürtme makineleri (snowblower), pist yüzey sürtünme aracı ve skiddometer gibi özel donanımlı araçlar bulunan HEAŞ, aynı zamanda follow-me araçları ve çok amaçlı traktörlerle çok yönlü bir müdahale kapasitesi sağlıyor. Küreme sonrası yapılan de-icing uygulamaları ve hassas sürtünme katsayısı ölçümleri ile pistler uçuş trafiğine güvenle açılıyor.

Kış öncesi ve sezon boyunca düzenlenen kar ve buzla mücadele tatbikatları, Sabiha Gökçen Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezi (ADOM) koordinasyonunda icra ediliyor. Planlama toplantıları sonrasında sahaya inen ekipler, yoğun kar yağışı senaryolarına karşı reflekslerini canlı tutuyor; tatbikatlardan elde edilen verilerle operasyon planları sürekli güncelleniyor.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, güçlü altyapısı, gelişmiş filo ve deneyimli personeli sayesinde kış şartlarında dahi Türk sivil havacılığına kesintisiz ve güvenli hizmet vermeyi sürdürecek.

SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI MEYDAN OTORİTESİ HEAŞ, ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA UÇUŞ OPERASYONLARININ EMNİYETLİ, KESİNTİSİZ VE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.