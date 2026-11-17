uygulama ve denetimler:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-11 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı huzur uygulamaları ve operasyonlar gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 10.583 şahıs ile 1.509 araç kontrol edildi.

Uygulamalar kapsamında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik olarak 207 sürücüye idari trafik para cezası uygulandı. Kamu düzenini bozucu davranışlarda bulunan 86 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.

aranan şahıslar ve adli süreç:

Operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, mahkemeye çıkarılan toplam 7 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında farklı süre ve mahkumiyetleri bulunan şüpheliler bulunuyor; ilgili dosyalarda belirtilen cezalar arasında 22 yıl 6 ay 12 gün, 20 yıl 10 ay, 18 yıl 9 ay ve 11 yıl 21 ay 10 gün hapis cezaları yer alıyor.

ele geçirilenler ve operasyonun sonuçları:

Emniyet ekiplerinin aramalarında 56,82 gram narkotik madde, 104 adet narkotik içerikli hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca denetimler çerçevesinde 54 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, uygulamaların kamu güvenliği ve asayişin sağlanmasına yönelik düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMLARINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.