Bursa'da organize göçmen ağı çöktü: üç adreste 19 kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda kent genelinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 19 yabancı uyruklu şahıs ile bu faaliyetleri organize ettikleri değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların hedefi, yasa dışı yollarla barındırma ve ücret karşılığında taşımacılık yapan organizasyonların çökertilmesiydi.

operasyonun ayrıntıları:

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Bursa’ya ücret karşılığında yabancı uyruklu şahıs taşıdığı tespit edilen bir aracı durdurarak kontrolde bulundu. Mudanya ilçesindeki bir iş yerinde kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı ve barındırıldığı, Nilüfer ilçesindeki bir adreste ise yasa dışı barındırma yapıldığı belirlendi. Yapılan kontrollerde söz konusu şahısların büyük bölümünün yasal kalış hakkı bulunmadığı veya kimliksiz olduğu tespit edildi.

yasal süreç ve yapılan işlemler:

Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen araç, korsan taşımacılık kapsamında işlem yapılarak yediemin otoparkına çekildi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BURSA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN 3 AYRI OPERASYONDA 19 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI, 4 ORGANİZATÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI.