Düzce'de kırsal altyapı güçlendiriliyor

DÜZCE (İHA) — Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak ve köylerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Kavakbıçkı Köyü'nde yürütülen müdahaleler beton dökümü ve kanal düzenlemelerini kapsıyor.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan kanal çalışmalarıyla yağmur sularının belirlenen güzergâhlardan kontrollü tahliyesi hedefleniyor. Mevcut sistemlerin işlevselliğinin artırılması için yeni kanallar ve gerekiyorsa mevcut hatlarda onarım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor; böylece yüzey sularının yol güzergâhlarına zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

hedefler ve beklenen etkiler:

Yürütülen beton çalışmalarının öncelikli amacı altyapının dayanıklılığını güçlendirerek su kaynaklı aşınma ve bozulmaları azaltmak. Bu müdahalelerle köy yollarının kullanım ömrünün korunması ve ulaşımın daha sağlıklı koşullarda sürdürülmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle yoğun yağış dönemlerinde kanalların ve beton yüzeylerin yol güvenliğini artırdığını belirtiyor. Saha çalışmaları planlı şekilde devam ederken köy sakinlerinin günlük ulaşımının olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınıyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZE BAĞLI KAVAKBIÇKI KÖYÜ’NDE BETON VE KANAL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALARLA YAĞMUR SULARININ KONTROLLÜ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMESİ VE YOL ALTYAPISININ KORUNMASI HEDEFLENİYOR.