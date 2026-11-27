Sulama kanalında toplu balık ölümleri

Adana'da kenti örümcek ağı gibi saran sulama kanallarında kış mevsimiyle birlikte su akışının durması, bazı bölümlerde kitlesel balık ölümlerine yol açtı. Merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mahallesi sınırlarından geçen ve DSİ'ye ait kanalda suyun çekilmesinin ardından yüzlerce telef olmuş balık görüldü.

kanalda yaşananlar:

Vatandaşların ve çevredeki gözlemlere göre sulama kanalındaki akışın durması, su seviyesinin düşmesine neden oldu. Kanal kenarında biriken ölü balıklar, bölgedeki ekosistemdeki değişikliğin görsel işareti olarak dikkat çekti. Yetkililerden gelen resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; balık ölümlerinin oksijen yetersizliği veya başka etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

bölge sakinlerinin kaygısı:

Olayı gören bölge sakinleri büyük üzüntü ve endişe dile getirdi. Kadir Acarlar, yaşanan tabloyu görünce duygulandığını ve kanala yeniden su bırakılması gerektiğini ifade etti; Acarlar, alanda "binlerce balık ölüsü" olduğunu ve bunun kendisini çok etkilediğini söyledi.

Seyhan Nehri'nde balık tutan Mustafa Üstün ise bölgede üç aydır avlandığını belirterek, Ali Hocalı yakınlarında görülen balık ölümlerinin sanayi atıklarıyla da ilişkilendirilebileceğini düşündüğünü aktardı. Üstün, telef olan balıkların genellikle yenilebilir türler olduğunu ve bunun türlerin geleceği açısından kaygı verici olduğunu vurguladı.

Olay yerinde görülen ölümler, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti ve yetkililerden hızlı bir inceleme talep edildi. Bölge halkı, hem çevresel etkilerin hem de geçici su kesintilerinin canlı yaşamı üzerindeki sonuçlarına yönelik açıklama bekliyor.

ADANA'DA SULAMA KANALLARINDAKİ SUYUN KESİLMESİYLE YÜZLERCE TELEF OLMUŞ BALIK ORTAYA ÇIKTI.