Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemleri çalışmaya başladı

Kars’ın kış turizmindeki önemli merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kars İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, suni karlama sistemleri devreye alındı. Yapılan son kontrollerin ardından sistemler ilk karlama mesaisine başladı ve pistlerin sezona hazırlanması hızlandı.

sezon hazırlıkları ve amaçları:

Genel Sekreterlik koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların hedefi, kayak sezonunun zamanında ve verimli başlamasını sağlamak. Suni karlama sistemleri, özellikle doğal kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde pistlerin kar örtüsünü takviye ederek sezon sürdürülebilirliğine katkı sunuyor. Ekipler, sistemlerin sorunsuz çalışması için teknik kontrolleri ve bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

sistemin önemi ve beklentiler:

Sarıkamışın kristal kar yapısı ve sarıçam ormanlarıyla dikkat çeken doğal dokusu korunurken, suni karlama ile kar kalınlığının desteklenmesi pist güvenliği ve kayak kalitesi açısından avantaj sağlayacak. Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği açıklamasında, merkezin kış turizmindeki marka değerinin yükseltilmesi ve yerli ile yabancı turistlere güvenli, kaliteli bir kayak sezonu sunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Suni karlama sistemlerinin devreye alınması, sezon hazırlıklarında önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor; hazırlık çalışmalarının yanı sıra bölgedeki gözler önümüzdeki günlerde beklenen doğal kar yağışına çevrildi.

KARS'IN KIŞ TURİZMİNDEKİ ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ'NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRERKEN, KAYAK PİSTLERİNİN KARLA BULUŞMASI İÇİN SUNİ KARLAMA SİSTEMLERİ DEVREYE ALINDI. KARS İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, SİSTEMLER İLK KARLAMA MESAİSİNE BAŞLADI.